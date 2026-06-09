Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una columna de humo se eleva tras un presunto ataque iraní contra depósitos de combustible en Muharraq, Baréin, el 12 de marzo de 2026. (Fadhel MADHAN / AFP) /
Una columna de humo se eleva tras un presunto ataque iraní contra depósitos de combustible en Muharraq, Baréin, el 12 de marzo de 2026. (Fadhel MADHAN / AFP) /
/ FADHEL MADHAN
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní dijo este miércoles que lanzó un ataque con drones contra bases estadounidenses en Baréin, en respuesta a los últimos ataques lanzados por Estados Unidos en represalia por el derribo de un helicóptero de EE.UU en el estrecho de Ormuz.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.