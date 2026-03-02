Resumen

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en un videomensaje difundido coincidiendo con el ataque a Irán el 28 de febrero de 2026. (EFE/Government Press Office Israel).
Por Agencia EFE

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este lunes que lanzaron un ataque con misiles contra la oficina del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y contra la sede del comandante de la fuerza aérea israelí.

