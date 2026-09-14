Irán informó este domingo de que el presidente del país, Masoud Pezeshkian, todavía no ha recibido el visado de Estados Unidos para participar en el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en medio de la guerra y las tensiones entre ambos países.

“En cuanto al visado, hasta el momento no hemos recibido ninguna información. En cuanto se produzca alguna novedad al respecto, proporcionaremos la información”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

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El debate general del 81º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU se celebrará en la ciudad de Nueva York del 22 al 28 de septiembre.

“Se trata de la reunión anual más importante de las Naciones Unidas y siempre hemos aprovechado esta oportunidad para exponer nuestras posiciones”, aseguró el portavoz la semana pasada durante una conferencia de prensa, en la que agregó que este año también se prevé aprovechar esta oportunidad si las circunstancias lo permiten.

El año pasado, el Gobierno iraní criticó a EE.UU. por su “comportamiento inapropiado” después de que Washington denegara los visados a varios miembros del equipo de prensa iraní que querían acompañar al presidente en su viaje a Nueva York.

El presidente de Irán Masoud Pezeshkian y su homólogo de Estados Unidos Donald Trump. (AFP).

EE.UU. e Israel lanzaron una guerra contra Irán el pasado 28 de febrero, con ataques contra instalaciones nucleares, militares y civiles del país persa, en los que murieron más de 3.400 personas, entre ellas decenas de altos cargos, incluido el líder supremo, Ali Jameneí.

El conflicto aún continúa pese a los esfuerzos regionales por alcanzar un acuerdo de paz, mientras EE.UU. mantiene un severo asedio naval contra Irán, al tiempo que la República Islámica mantiene bloqueado el estratégico estrecho de Ormuz.