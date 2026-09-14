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Resumen

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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pronunciando un discurso antes de abordar un avión en el aeropuerto Mehrabad de Teherán el 23 de septiembre de 2025. (Foto de la Presidencia iraní / AFP).
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pronunciando un discurso antes de abordar un avión en el aeropuerto Mehrabad de Teherán el 23 de septiembre de 2025. (Foto de la Presidencia iraní / AFP).
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Por Agencia EFE

Irán informó este domingo de que el presidente del país, Masoud Pezeshkian, todavía no ha recibido el visado de Estados Unidos para participar en el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en medio de la guerra y las tensiones entre ambos países.

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