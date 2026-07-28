Irán afirmó este martes que mantiene conversaciones con Omán sobre una nueva ruta para la navegación en el estrecho de Ormuz bajo control iraní y aseguró que el estratégico paso marítimo no volverá a la situación anterior a la guerra con Israel y Estados Unidos.

El viceministro iraní de Exteriores para Asuntos Jurídicos, Kazem Garibabadi, dijo en una entrevista con el Club de Jóvenes Periodistas (YJC) que Omán propuso diseñar una ruta en la que el 50 % estuviera bajo control de Irán y el otro 50 % bajo control omaní, una fórmula que, en su opinión, “no resuelve las preocupaciones de Irán”.

“Planteamos que la ruta de entrada quede completamente bajo control de Irán y que una parte de la ruta de salida también esté bajo control iraní. Si aceptan esa propuesta, pasaremos a la siguiente fase. Ni siquiera por una hora reconocemos la ruta sur del estrecho”, afirmó Garibabadi.

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El diplomático indicó que, si Omán no acepta la propuesta iraní, “el estrecho permanecerá cerrado”.

“Irán no teme ninguna acción para consolidar su soberanía sobre el estrecho, ni siquiera la reanudación de la guerra”, sostuvo.

El viceministro aseguró además que el estrecho de Ormuz “se ha convertido en parte de la seguridad nacional de Irán y constituye una capacidad y una herramienta de defensa para el país”. Añadió que, además de ejercer soberanía, Teherán busca obtener ingresos por el control del estratégico paso marítimo.

Irán y Omán han mantenido conversaciones en los últimos días sobre la gestión de Ormuz y el Ministerio iraní de Exteriores informó el domingo de avances entre ambas partes.

Una ilustración fotográfica muestra a una persona frente a una gran pantalla en la que se muestran los movimientos de los buques en el estrecho de Ormuz a través de una página web de seguimiento marítimo. Foto: AFP / -

Medios árabes, que citaron a la CNN, la cual a su vez citó a “fuentes” sin identificar, informaron el lunes de que Omán habría propuesto la creación de una alianza regional para prestar servicios de navegación en Ormuz, similar al modelo aplicado en el estrecho de Malaca —la vía marítima que conecta el mar de Andamán, en el océano Índico, con el mar de China Meridional, en el Pacífico—, sin ofrecer más detalles.

A principios de julio, Omán abrió una ruta alternativa de tránsito al sur de Ormuz, una iniciativa que, según Garibabadi, de haber sido aceptada por Irán habría impedido a Teherán ejercer su soberanía sobre el estrecho.

Irán respondió entonces con ataques contra buques comerciales que intentaban utilizar esa ruta, tras lo cual Estados Unidos lanzó casi dos semanas de bombardeos contra la República Islámica después de dar por terminado el memorando de entendimiento alcanzado a mediados de junio para poner fin a la guerra.

Teherán respondió con oleadas de misiles y drones contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio y declaró nuevamente cerrado el estrecho de Ormuz el 12 de julio. Dos días después, Washington restableció el cerco naval sobre buques y puertos iraníes.

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