Esta fotografía aérea muestra barcos anclados frente a la península de Musandam, al norte de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, el 27 de junio de 2026. (AFP)
Esta fotografía aérea muestra barcos anclados frente a la península de Musandam, al norte de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, el 27 de junio de 2026. (AFP)
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Por Agencia EFE

Irán afirmó este martes que mantiene conversaciones con Omán sobre una nueva ruta para la navegación en el estrecho de Ormuz bajo control iraní y aseguró que el estratégico paso marítimo no volverá a la situación anterior a la guerra con Israel y Estados Unidos.

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