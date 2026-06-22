El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, dijo este martes que las negociaciones técnicas celebradas en Suiza entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos han concluido con la creación de cuatro grupos de trabajo y que la siguiente fase involucrará a un comité de alto nivel.

“Con base en los acuerdos alcanzados, las futuras negociaciones se llevarán a cabo bajo la supervisión de un comité de alto nivel, con la presencia del presidente de la Asamblea Consultiva Islámica y el ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país, el primer vicepresidente de Estados Unidos y los primeros ministros de Qatar y Pakistán”, apuntó Gharibabadi, recoge la agencia IRNA.

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El representante de Irán no precisó una fecha.

“Asimismo, se decidió formar cuatro grupos de trabajo: levantamiento de sanciones, programa nuclear, reconstrucción y desarrollo económico, y seguimiento e implementación”, dijo.

Gharibabadi, quien encabezó el equipo técnico de negociación de Irán, también afirmó que se acordó la liberación “inmediata” de 12.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados y que Estados Unidos emitió una licencia que autoriza la venta de petróleo producido por Irán.

Previamente, el Departamento estadounidense del Tesoro emitió el lunes una licencia que autoriza por 60 días -hasta el 21 de agosto- producir, vender, transportar e importar crudo, productos petroquímicos y otros derivados del petróleo iraní, pese a que siguen vigentes las principales sanciones económicas contra Teherán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó en X que “en consonancia con las conversaciones productivas que se llevan a cabo en Suiza, Irán se ha comprometido a garantizar el tránsito libre y abierto en el estrecho de Ormuz y a permitir la entrada de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en su territorio”.

Este mismo lunes, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró desde Bürgenstock (Suiza) que el domingo, en el inicio de las negociaciones, se logró “muy buen progreso” en cuanto a las conversaciones con Teherán, y afirmó que “el estrecho de Ormuz está abierto” y que el OIEA podrá entrar en Irán.

Tras alcanzar un acuerdo marco, EE.UU. levantó la semana pasada el bloqueo a los puertos y las costas iraníes impuesto en abril pasado para presionar a la República Islámica, cuya economía depende del petróleo.

Antes de la imposición del cerco estadounidense, Irán solía cargar más de 1,5 millones de barriles diarios para su exportación. En mayo pasado, ese volumen cayó a 260.000 barriles al día, según análisis de la cadena CNBC.

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