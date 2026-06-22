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Retratos del nuevo Líder Supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei y su padre, el difunto Líder Supremo, el ayatolá Ali Jamenei, con la frase "Gracias, Irán", en Beirut, Líbano, el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH)
Retratos del nuevo Líder Supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei y su padre, el difunto Líder Supremo, el ayatolá Ali Jamenei, con la frase "Gracias, Irán", en Beirut, Líbano, el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH)
/ WAEL HAMZEH
Por Agencia EFE

El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, dijo este martes que las negociaciones técnicas celebradas en Suiza entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos han concluido con la creación de cuatro grupos de trabajo y que la siguiente fase involucrará a un comité de alto nivel.

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