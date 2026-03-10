Los Guardianes de la Revolución de Irán aseguraron este martes que ningún buque militar estadounidense “se ha atrevido” a acercarse al estrecho de Ormuz, después de que Estados Unidos anunciara en un mensaje en redes sociales, que después borró, que había escoltado un petrolero en la zona.

“ Ningún buque de guerra estadounidense se ha atrevido a acercarse al mar de Omán, al golfo Pérsico o al estrecho de Ormuz durante este conflicto ”, declaró el portavoz de los Guardianes, Ali Mohammad Naini, que tildó la afirmación de “puras falsedades”.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, eliminó este martes un mensaje publicado unos minutos antes en el que anunciaba que la Marina de su país había escoltado a un primer petrolero para permitirle cruzar el estrecho de Ormuz.

