Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un barco a motor navega por la costa frente a la ciudad de Al Jeer, en el estrecho de Ormuz, en el emirato norteño de Ras Al Khaimah, con un petrolero visto al fondo, el 25 de febrero de 2026. (FADEL SENNA / AFP)
Un barco a motor navega por la costa frente a la ciudad de Al Jeer, en el estrecho de Ormuz, en el emirato norteño de Ras Al Khaimah, con un petrolero visto al fondo, el 25 de febrero de 2026. (FADEL SENNA / AFP)
/ FADEL SENNA
Por Agencia AFP

Los Guardianes de la Revolución de Irán aseguraron este martes que ningún buque militar estadounidense “se ha atrevido” a acercarse al estrecho de Ormuz, después de que Estados Unidos anunciara en un mensaje en redes sociales, que después borró, que había escoltado un petrolero en la zona.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.