Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ciudadanos iraníes pasan junto a una gran valla publicitaria del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en una calle de Teherán, Irán, el 20 de abril de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Ciudadanos iraníes pasan junto a una gran valla publicitaria del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en una calle de Teherán, Irán, el 20 de abril de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que lidera la delegación de Teherán en las conversaciones con Estados Unidos, advirtió la madrugada del martes que su país no acepta “negociaciones bajo la sombra de la amenaza”, ante la posibilidad de nuevas reuniones en Pakistán con Washington.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.