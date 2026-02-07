Escuchar
Un ejemplar del diario iraní "Ebtekar" con la foto del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, bajo el título "Acordamos continuar las conversaciones", en un quiosco en Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Tahrekenareh
Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró este sábado que el enriquecimiento cero de uranio está fuera del alcance de las negociaciones nucleares con Estados Unidos y reafirmó que el programa nuclear iraní continuará según las necesidades del país, sin que el material enriquecido salga de su territorio.

Oriente Medio

Irán dice que no aceptará el enriquecimiento cero en negociaciones nucleares con EE.UU.

