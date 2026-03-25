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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abas Araqchi, habla durante una conferencia de prensa en Bagdad, el 13 de octubre de 2024. (Foto de Murtaja LATEEF / AFP)
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abas Araqchi, habla durante una conferencia de prensa en Bagdad, el 13 de octubre de 2024. (Foto de Murtaja LATEEF / AFP)
/ MURTAJA LATEEF
Por Agencia AFP

Iránno tiene la intención de negociar” sino de “seguir resistiendo”, afirmó el miércoles por la noche el ministro de Relaciones Exteriores, Abas Araqchi, sobre las conversaciones mencionadas por el presidente estadounidense Donald Trump en los últimos dos días, pero desmentidas por Teherán.

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