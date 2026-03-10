Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una persona señala una página del sitio web Marinetraffic que muestra el tráfico de barcos comerciales en el borde del Estrecho de Ormuz, cerca de la costa iraní, en París el 4 de marzo de 2026. (JULIEN DE ROSA / AFP)
Una persona señala una página del sitio web Marinetraffic que muestra el tráfico de barcos comerciales en el borde del Estrecho de Ormuz, cerca de la costa iraní, en París el 4 de marzo de 2026. (JULIEN DE ROSA / AFP)
/ JULIEN DE ROSA
Por Agencia EFE

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani, afirmó este martes que el estratégico estrecho de Ormuz será un paso de paz y prosperidad para todos o de derrota y sufrimiento para los belicistas, en referencia a Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.