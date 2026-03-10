El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani, afirmó este martes que el estratégico estrecho de Ormuz será un paso de paz y prosperidad para todos o de derrota y sufrimiento para los belicistas, en referencia a Estados Unidos.

“ El estrecho de Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o un estrecho de derrota y sufrimiento para los belicistas ”, dijo en X Lariyani.

La advertencia de una de las figuras políticas iraníes más visibles en estos momentos se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiese ayer que si Irán bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz su país “golpeará 20 veces más fuerte” al Estado persa de lo que lo ha hecho hasta ahora.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora”, afirmó Trump en su cuenta de Truth Social.

La Guardia Revolucionaria iraní ya había respondido horas antes a Trump para asegurar que si EE.UU. e Israel continúan sus agresiones contra la población y la infraestructura iraníes, “no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus socios hasta nuevo aviso”.

Este estrecho concentra una quinta parte del tráfico marítimo de petróleo mundial, además de ser un punto neurálgico para el transporte de gas natural, fertilizantes y otros minerales críticos.

Los ataques a petroleros y cargueros que circulaban por Ormuz -que han dejado ya siete marineros muertos, según cifras de la Organización Marítima Internacional- más las amenazas persistentes de la Guardia Revolucionaria iraní de continuar con ellos tienen el estrecho prácticamente cerrado al tráfico.

Todo ello ha contribuido a elevar el precio del petróleo hasta niveles que no se veían desde 2022: el lunes, el barril de brent, de referencia en Europa, llegó a rozar los 120 dólares, aunque las declaraciones posteriores de Trump de que contemplaba un fin cercano a la guerra tuvieron un efecto tranquilizador y al filo del mediodía cotiza a menos de 93 dólares.

VIDEO RECOMENDADO

Estados Unidos espera tener un control "total" del espacio aéreo de Irán en las próximas horas, afirmó el miércoles 4 de marzo la el gobierno de Donald Trump, en el quinto día de operaciones israelo-estadounidenses contra la república islámica. (AFP)

SOBRE EL AUTOR