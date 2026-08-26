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Resumen

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El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abas Araqchi, y el Ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr al-Busaidi, reunidos en Teherán el 25 de agosto de 2026. Foto: MINISTERIO DE EXTERIORES DE IRAN / AFP
El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abas Araqchi, y el Ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr al-Busaidi, reunidos en Teherán el 25 de agosto de 2026. Foto: MINISTERIO DE EXTERIORES DE IRAN / AFP
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Por Agencia AFP

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este miércoles que pactaron con Omán repartirse los beneficios de las tasas por navegar en el estrecho de Ormuz.

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