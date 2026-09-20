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Resumen

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Mujeres militares de Irán de la milicia paramilitar Basij, parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), participan en una manifestación en Teherán el 18 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Mujeres militares de Irán de la milicia paramilitar Basij, parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), participan en una manifestación en Teherán el 18 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán advirtió este domingo a Estados Unidos de que responderá a cualquier ataque con “devastadores bombardeos” contra sus bases en la región, tras supuestamente recibir información de que Washington va a reanudar las operaciones de combate con el apoyo de países de Oriente Medio.

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