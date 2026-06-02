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Un grupo de iraníes pasa junto a una enorme pancarta del ex comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), Qasem Soleimani, en la plaza Valiasr de Teherán, el 31 de diciembre de 2025. (ATTA KENARE / AFP)
Un grupo de iraníes pasa junto a una enorme pancarta del ex comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), Qasem Soleimani, en la plaza Valiasr de Teherán, el 31 de diciembre de 2025. (ATTA KENARE / AFP)
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) aseguró este miércoles que atacó a un buque de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva previa del país norteamericano contra un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz, en una nueva ronda ofensiva que ambas partes se acusan de iniciar.

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