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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araqchi, da una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Omán en Teherán, el 30 de diciembre de 2024. (Foto de ATTA KENARE / AFP)
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araqchi, da una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Omán en Teherán, el 30 de diciembre de 2024. (Foto de ATTA KENARE / AFP)
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, dijo este miércoles que será posible “el paso seguro” por el estrecho de Ormuz durante un periodo de dos semanas, después del cese el fuego bilateral anunciado previamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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