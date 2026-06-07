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Una fotografía proporcionada por la oficina de medios del ejército iraní el 27 de octubre de 2023 muestra el lanzamiento de misiles durante un simulacro militar en la provincia de Isfahán, en el centro de Irán. (AFP).
Una fotografía proporcionada por la oficina de medios del ejército iraní el 27 de octubre de 2023 muestra el lanzamiento de misiles durante un simulacro militar en la provincia de Isfahán, en el centro de Irán. (AFP).
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Por Agencia EFE

El Ejército de Irán advirtió este domingo a Israel de que si responde a los ataques que ha llevado a cabo contra su territorio o vuelve a bombardear el Líbano se “enfrentará a una respuesta devastadora”.

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