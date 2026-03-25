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La Cúpula de Hierro, el sistema de defensa aérea israelí, intercepta misiles disparados desde Irán sobre Tel Aviv, Israel. Foto: EFE/ Atef Safadi
La Cúpula de Hierro, el sistema de defensa aérea israelí, intercepta misiles disparados desde Irán sobre Tel Aviv, Israel. Foto: EFE/ Atef Safadi
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní dijo este miércoles que la nueva oleada de ataques que lanzó contra Israel este miércoles alcanzaron “con éxito” más de setenta puntos en el norte y sur del país.

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