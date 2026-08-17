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Un ejemplar del diario iraní Hamshahri, que muestra a un soldado estadounidense y un titular en persa que dice "30.000 dólares para quien mate o capture a un soldado estadounidense", se exhibe en Teherán, Irán, el 17 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Un ejemplar del diario iraní Hamshahri, que muestra a un soldado estadounidense y un titular en persa que dice "30.000 dólares para quien mate o capture a un soldado estadounidense", se exhibe en Teherán, Irán, el 17 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia EFE

Irán ha asegurado que su “postura defensiva” adoptará un carácter “ofensivo” y ha advertido de “sorpresas estratégicas” para “el enemigo”, cuando este lunes expira el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos que establecía un alto el fuego y un periodo de 60 días para resolver cuestiones pendientes.

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