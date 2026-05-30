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Una valla publicitaria en la fachada de un edificio que representa el estrecho de Ormuz con un letrero en persa que dice "Siempre en manos de Irán", en la plaza Vanak de Teherán, el 25 de mayo de 2026. (ATTA KENARE / AFP)
Una valla publicitaria en la fachada de un edificio que representa el estrecho de Ormuz con un letrero en persa que dice "Siempre en manos de Irán", en la plaza Vanak de Teherán, el 25 de mayo de 2026. (ATTA KENARE / AFP)
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron este sábado que el estratégico estrecho de Ormuz se encuentra bajo el “control total” de la República Islámica y advirtieron de que cualquier intento de injerencia militar en esa vía marítima será respondido por Irán.

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