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Un hombre iraní pasa junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí pintado en una pared de la capital de Irán, Teherán, el 10 de mayo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Un hombre iraní pasa junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí pintado en una pared de la capital de Irán, Teherán, el 10 de mayo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, afirmó este viernes que “no podemos afirmar necesariamente que hayamos llegado a un punto en el que el acuerdo esté cerca” con Estados Unidos, en medido las especulaciones sobre un posible fin de la guerra.

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