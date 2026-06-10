Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer pasa delante de un mural contra Israel en Teherán, la capital de Irán. (EFE/ Abedin Taherkenareh).
Una mujer pasa delante de un mural contra Israel en Teherán, la capital de Irán. (EFE/ Abedin Taherkenareh).
Por Agencia EFE

Irán afirmó este miércoles que va a revisar la continuación de las negociaciones con Estados Unidos tras el último intercambio de ataques de la noche pasada, el más fuerte desde el alto el fuego establecido el 8 de abril.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.