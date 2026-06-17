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Una mujer iraní ondea una bandera nacional de Irán en la plaza Valiasr de Teherán el 15 de junio de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Una mujer iraní ondea una bandera nacional de Irán en la plaza Valiasr de Teherán el 15 de junio de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Teherán se compromete a diluir su uranio enriquecido y Estados Unidos a patrocinar junto a países aliados un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares para Irán, según el protocolo de acuerdo entre ambos países divulgado por fuentes oficiales estadounidenses este miércoles.

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