Teherán se compromete a diluir su uranio enriquecido y Estados Unidos a patrocinar junto a países aliados un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares para Irán, según el protocolo de acuerdo entre ambos países divulgado por fuentes oficiales estadounidenses este miércoles.

Irán podrá volver a vender petróleo una vez que el memorando sea firmado, según ese texto divulgado a periodistas.

Ambos países negociarán un mecanismo para gestionar las reservas de uranio enriquecido de Irán “con la metodología para realizar la dilución in situ bajo la supervisión del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)”, afirmó un alto funcionario del gobierno, leyendo el texto.

En “coordinación con socios regionales”, Estados Unidos “se compromete a desarrollar un plan definitivo y mutuamente acordado de reconstrucción y desarrollo económico para la República Islámica de Irán por un valor mínimo de 300.000 millones de dólares”, agregó.