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Resumen

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Humo se eleva desde una instalación energética en el emirato de Fujairah, en el Golfo Pérsico, tras un ataque de Irán el 14 de marzo del 2026. (Foto de AFP).
Humo se eleva desde una instalación energética en el emirato de Fujairah, en el Golfo Pérsico, tras un ataque de Irán el 14 de marzo del 2026. (Foto de AFP).
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Por Agencia AFP

Irán advirtió este lunes que está preparado para continuar con la guerra y llevarla “tan lejos como sea necesario”, mientras Estados Unidos presiona a las grandes potencias para que le ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz, crucial para el tránsito de petróleo.

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