Irán anunció que ha comenzado a distribuir tabletas de yodo entre la población ante la posibilidad de un ataque contra la central nuclear de Bushehr, según la agencia oficial ILNA.

El diario español El País reseñó que las tabletas de yodo se entregan en todos los centros de salud de la ciudad de Bushehr, siguiendo un protocolo que prioriza a los habitantes que estén más cercanos a la planta.

Cada persona recibe una dosis según su edad, con el objetivo de evitar la absorción de yodo radiactivo, que puede causar daños permanentes, explicó El País.

Las inmediaciones de la central nuclear de Bushehr, la única operativa en Irán, han sido objetivo de varios ataques en las últimas semanas, con impactos registrados cerca del perímetro e incluso a corta distancia del reactor principal, que causaron la muerte de uno de los agentes de seguridad de la planta, indicó El País.

Esta foto del 10 de noviembre del 2019 muestra una bandera de Irán en la central nuclear de Bushehr, durante la ceremonia oficial de inicio de las obras de un segundo reactor. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

Este martes, un total de 175 empleados de la empresa estatal de energía nuclear de Rusia, Rosatom, que trabajaban en la central nuclear de Bushehr, embarcaron en avión con destino a Moscú desde Ereván tras su evacuación.

“Otros 175 ciudadanos rusos, que llegaron a Armenia procedentes de Irán a través del paso fronterizo de Nurduz-Agarak como parte de otro grupo de empleados evacuados de la central nuclear de Bushehr, partieron en un vuelo de Ereván a Moscú”, señaló la Embajada de Rusia en Armenia, citada por TASS.

La embajada expresó su gratitud a las autoridades armenias “por la amabilidad y rápida respuesta” para los empleados de Rosatom.

Rusia está evacuando a la mayor parte de su personal de la central nuclear que gestiona en la república islámica debido a la amenaza para la seguridad tras varios ataques que golpearon instalaciones adyacentes a la planta.

En condiciones normales, la planta opera con alrededor de 600 trabajadores.

Rosatom señaló que un reducido número de empleados rusos permanecerá voluntariamente en la central para administrar, junto con trabajadores locales, los requisitos mínimos de funcionamiento de las instalaciones nucleares.

La parte rusa ha alertado en múltiples ocasiones del peligro que corre la planta, que ya ha sufrido cuatro ataques.

“La probabilidad de daños, de un posible incidente nuclear, lamentablemente no hace más que aumentar, como lo confirman los sucesos de esta mañana”, afirmó la semana pasada Lijachov.