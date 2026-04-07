Resumen

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Ciudadanos iraníes, uno de ellos portando la imagen del líder supremo Mojtaba Khamenei, se congregan durante un acto conmemorativo, 40 días después del mortal ataque a una escuela infantil en la ciudad sureña de Minab. (Foto de AFP).
Ciudadanos iraníes, uno de ellos portando la imagen del líder supremo Mojtaba Khamenei, se congregan durante un acto conmemorativo, 40 días después del mortal ataque a una escuela infantil en la ciudad sureña de Minab. (Foto de AFP).
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Por Redacción EC, Agencia EFE

Irán anunció que ha comenzado a distribuir tabletas de yodo entre la población ante la posibilidad de un ataque contra la central nuclear de Bushehr, según la agencia oficial ILNA.

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