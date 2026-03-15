Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un acto del Mes de la Historia de la Mujer en el Salón Este de la Casa Blanca, el 12 de marzo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un acto del Mes de la Historia de la Mujer en el Salón Este de la Casa Blanca, el 12 de marzo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este domingo que la OTAN se enfrenta a “un futuro muy malo” si los países aliados no prestan su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz cerrado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.