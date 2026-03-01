Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke, el USS Spruance (DDG 111), dispara misiles de ataque terrestre Tomahawk en apoyo de la Operación Furia Épica contra Irán. (CENTCOM) / AFP).
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que 48 líderes iraníes murieron hasta ahora en la ofensiva contra la república islámica de Irán lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel.

