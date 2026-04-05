El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el domingo en una publicación en redes sociales cargada de insultos, con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el estrecho de Ormuz no es reabierto

Tras un ultimátum de 48 horas que lanzó el sábado, Trump dijo en su plataforma Truth Social que “el martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes, todo junto en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!!”.

“Abran el jodido estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno. SOLO MIREN”, escribió el presidente, y añadió: “Alabado sea Alá”.

El mandatario extendió hace unos días hasta el 6 de abril a las 20.00 horas de Washington (00.00 GMT del 7 de abril) el ultimátum para que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz.

El cierre de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán.

Trump prometió que si Irán no resuelve esta situación antes del plazo, destruirá sus centrales eléctricas.

Tal ataque podría presionar al alza, aún más, los precios de la energía, el combustible y de las cadenas de suministro, en un contexto en el que se encuentran disparados.

“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!”, había escrito el sábado el republicano en sus redes.

Además, el presidente estadounidense prometió hace unos días atacar “con dureza” a Irán en las próximas dos o tres semanas.

Trump se dirigió a la nación el miércoles en un mensaje en el que no informó de detalles concretos para poner fin a la guerra, ni de una estrategia para la reapertura de Ormuz.