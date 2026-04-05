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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre la guerra con Irán desde el Salón de la Cruz de la Casa, el 1 de abril de 2026. (EFE/EPA/ALEX BRANDON).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre la guerra con Irán desde el Salón de la Cruz de la Casa, el 1 de abril de 2026. (EFE/EPA/ALEX BRANDON).
/ ALEX BRANDON / POOL
Por Agencia AFP, Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el domingo en una publicación en redes sociales cargada de insultos, con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el estrecho de Ormuz no es reabierto

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