Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 3 de junio de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 3 de junio de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo que el ataque israelí de hoy contra Beirut, capital del Líbano, “no debería haber ocurrido, sobre todo” en el día en que se prevé que Estados Unidos e Irán firmen un acuerdo de paz.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.