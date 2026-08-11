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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas tras aterrizar en la Base Conjunta Andrews, Maryland, a su regreso de Ohio, donde asistió a la final de los Patriot Games, el 11 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas tras aterrizar en la Base Conjunta Andrews, Maryland, a su regreso de Ohio, donde asistió a la final de los Patriot Games, el 11 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que las fuerzas militares estadounidenses tienen el “control total” del estrecho de Ormuz, en medio de las tensiones con Irán y de los esfuerzos de Washington para mantener abierto el estratégico paso marítimo.

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