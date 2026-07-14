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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante su reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 14 de julio de 2026. (EFE/EPA/GRAEME SLOAN)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante su reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 14 de julio de 2026. (EFE/EPA/GRAEME SLOAN)
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump dijo el martes a Fox News que la próxima semana ampliará los ataques de Estados Unidos contra Irán para incluir centrales eléctricas y puentes si Teherán no alcanza un acuerdo.

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