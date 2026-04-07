Por Roger Zuzunaga Ruiz

Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar puentes y plantas de energía en Irán han encendido las alarmas no solo por el riesgo de una escalada militar en todo el Medio Oriente, sino también por sus implicancias legales y si esa acción constituye o no crímenes de guerra. ¿Puede justificarse el ataque a infraestructura energética por su valor estratégico o se trataría de una forma de presión que castiga indirectamente a millones de civiles?

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