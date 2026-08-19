Irán y Omán son dos Estados ribereños del estrecho de Ormuz, separados por esta estratégica vía que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Por el estrecho circulan los buques que transportan petróleo, gas y otros productos energéticos desde los países del Golfo hacia los mercados internacionales. Para ordenar ese tráfico, existe un esquema de separación de rutas adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI) en 1968, con carriles diferenciados para los barcos que entran y salen del Golfo. El tránsito siempre fue libre.

Ubícación del estratégico estrecho de Ormuz. (AFP). / SYLVIE HUSSON VALENTINA BRESCHI OMAR KAMAL NALINI LEPETIT-CHELLA

Desde el inicio de la guerra en Irán el 28 de febrero, con ataques simultáneos de Estados Unidos e Israel, Teherán cerró militarmente el estrecho, lo que alteró el comercio mundial de crudo y elevó el precio del barril por encima de los 100 dólares. Casi seis meses después, la situación no se ha normalizado, a pesar de los esfuerzos de Trump por reabrirlo.

En el contexto de la negociación que llevan adelante Irán y Omán surgió de manera sorpresiva la amenaza de Trump.

El lunes 17 de agosto, durante una entrevista telefónica con Trey Yingst, corresponsal de Fox News, Trump dijo: “Si Omán se interpone (en el diálogo con Irán), lo bombardearemos hasta hacerlo pedazos”.

El presidente estadounidense Donald Trump gesticula al abordar el Air Force One en el aeropuerto municipal de Morristown, Nueva Jersey, el 16 de agosto de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP). / KENT NISHIMURA

En la misma entrevista, Trump también afirmó que existe un canal de comunicación extraoficial para las conversaciones de paz con Irán a través de la Guardia Revolucionaria Islámica, algo que el Gobierno de Teherán niega.

El martes, Trump dijo que el estrecho de Ormuz un “nuevo territorio estadounidense”, al postear en Truth Social un mapa y esa denominación.

Trump publica mapa que presenta al estrecho de Ormuz como un nuevo territorio de Estados Unidos.

Con todo, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán están en punto muerto, y el lunes terminó el plazo de 60 días para llegar a un acuerdo sobre el fin de la guerra. Dicho plazo comenzó cuando los dos países firmaron un memorando de entendimiento que debía abrir el camino para conversaciones de fondo, algo que no sucedió.

Estados Unidos tiene acceso militar a instalaciones de Omán, pero en una dimensión menor si se compara con Qatar o Bahréin, países del Golfo donde Washington mantiene grandes instalaciones militares permanentes.

¿Qué negocian Irán y Omán?

Desde hace varios meses Irán y Omán negocian un acuerdo sobre la navegación por el estrecho de Ormuz. Este posible pacto contemplaría rutas diferenciadas para los barcos: una bajo control iraní para entrar al Golfo y otra bajo control omaní para salir. Incluso podría incluir peajes.

Públicamente Omán no ha informado en detalle sobre las conversaciones. Mientras que Irán ha manifestado que se ultima una declaración conjunta.

El estrecho de Ormuz. (EFE).

Además, antes de la amenaza de Trump, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, aseguró a la prensa que Teherán había llegado a un acuerdo con Mascate para establecer rutas marítimas seguras a través del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, cualquier acuerdo entre Irán y Omán dependería de que Estados Unidos levante el bloqueo que mantiene sobre los puertos iraníes.

Mediante un acuerdo firmado en el 2019, Omán amplió el acceso de Estados Unidos a los estratégicos puertos de Duqm y Salalah y a determinadas instalaciones omaníes.

Trump revela su frustración por Ormuz

Según el analista internacional Carlos Novoa, especializado en temas del Medio Oriente, la amenaza de Trump a Omán revela la creciente frustración de la Casa Blanca ante la falta de avances para un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz.

Para Novoa, Trump tiene como primer objetivo presionar a Omán para que no obstaculice los intereses de Washington, en un momento en que las negociaciones con Irán se han estancado.

“Trump ha querido llamar la atención de Omán. No es la primera vez que lo hace, debido a que, de una u otra forma, está frustrado por no llegar a un acuerdo, o por no dominar la agenda con respecto al estrecho de Ormuz”, sostiene.

Puntualiza que la amenaza contra Omán es una señal adicional de que la estrategia estadounidense no está produciendo el resultado esperado y de que “el tema del estrecho de Ormuz se le está yendo de las manos porque no lo está controlando”.

El analista considera también que detrás de la postura de Trump existe una preocupación concreta: quién termina controlando el estrecho y bajo qué condiciones se reanuda la navegación.

Novoa cree que es significativa la declaración del presidente en la que presentó a Ormuz como territorio de Estados Unidos.

“Que Trump diga que Ormuz es territorio estadounidense revela una preocupación, una desesperación”, explica.

En cuanto al papel de Omán en la guerra, Novoa cree que es incómodo para Trump que el sultanato mantenga relaciones tanto con Estados Unidos como con Irán y se presente como neutral.

Agrega que esa política no significa que Omán sea un adversario de Washington. Por el contrario, sostiene que el sultanato ha sido un aliado estratégico y logístico de Estados Unidos.

Sin embargo, insiste en que el problema para Trump está precisamente en que Omán mantiene abiertos sus canales diplomáticos con Irán.

Para Novoa, la presión contra Mascate es, en ese sentido, una herramienta para intentar modificar su comportamiento en las negociaciones sobre Ormuz.

¿Trump podría realmente atacar a Omán?

Pese a la dureza de la amenaza, Novoa considera poco probable que Trump ordene atacar Omán.

“No veo a Estados Unidos bombardeando o atacando Omán”, afirma. Explica que un eventual ataque colocaría a Washington ante una contradicción estratégica difícil de justificar, pues estaría accionando contra un país aliado que además cumple una función útil para los intereses estadounidenses en la región.

Estima que la amenaza terminará perdiendo fuerza y que prevalecerá la necesidad de mantener la relación con Mascate. “Al final va a primar la sensatez”.

Agrega que de todas maneras Trump necesita a Omán por ser un canal directo con Irán.

Para Novoa, el episodio debe interpretarse además dentro del escenario político estadounidense. Considera que la guerra contra Irán y la actual disputa por Ormuz están aumentando los costos políticos para Trump a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre.

“Trump está acumulando errores estratégicos en política exterior que podrían pasarle factura en las elecciones de medio término”.

“Atacar a Irán quizás haya sido la decisión más infeliz que haya tenido Trump en este segundo gobierno”, sentencia Novoa.