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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Centro David S. Mack para Entrenamiento e Inteligencia el 14 de agosto de 2026 en Garden City, Nueva York. (Foto de Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA vía AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Centro David S. Mack para Entrenamiento e Inteligencia el 14 de agosto de 2026 en Garden City, Nueva York. (Foto de Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA vía AFP).
/ SAMUEL CORUM
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Omán es un aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente y uno de los pocos países del Golfo que mantiene canales de diálogo directos con Irán. Sin embargo, ahora está en la mira de Donald Trump, quien amenazó con bombardearlo si “se interpone” en sus planes sobre el estrecho de Ormuz, justo cuando Mascate y Teherán negocian un acuerdo para regular la navegación por esta estratégica vía marítima por donde pasa el 20% del crudo mundial.

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