Trump amenaza a Irán con “destruir por completo” campo gasífero South Pars si ataca de nuevo planta de Qatar
Donald Trump confirmó que Israel atacó South Pars, pero afirmó que Estados Unidos “no sabía nada” de esa operación, que impulsó a Irán a lanzar una ofensiva contra las instalaciones cataríes de Ras Laffan
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles con destruir el importante campo gasífero South Pars de Irán si se producían nuevos ataques contra la principal planta de gas de Qatar.
El republicano confirmó en su cuenta de Truth Social que Israel había atacado South Pars, pero afirmó que Estados Unidos “no sabía nada” de esa operación, que impulsó a Teherán a lanzar una ofensiva contra las instalaciones cataríes de Ras Laffan.
“ISRAEL NO REALIZARÁ MÁS ATAQUES en relación con este extremadamente importante y valioso campo de South Pars a menos que Irán, de forma poco sensata, decida atacar a un país muy inocente, en este caso Qatar”, escribió Trump.
“En tal caso, Estados Unidos, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá por completo el yacimiento de South Pars con una potencia sin precedentes para Irán, amenazó.