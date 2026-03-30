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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a agricultores y ganaderos durante un evento en el jardín sur de la Casa Blanca, el 27 de marzo de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a agricultores y ganaderos durante un evento en el jardín sur de la Casa Blanca, el 27 de marzo de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW).
/ SHAWN THEW / POOL
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con destruir la isla de Kharg, una instalación petrolera vital para las exportaciones de Irán, si no se alcanza un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra.

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