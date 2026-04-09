Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personal militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos junto a munición guiada de precisión JDAM y un bombardero pesado Rockwell B-1 Lancer en la pista de la base aérea RAF Fairford en Gloucestershire, Gran Bretaña. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN).
Personal militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos junto a munición guiada de precisión JDAM y un bombardero pesado Rockwell B-1 Lancer en la pista de la base aérea RAF Fairford en Gloucestershire, Gran Bretaña. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles que mantendrá desplegadas fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente el acuerdo alcanzado y amenazó con lanzar una ofensiva “más grande y más fuerte” en caso de incumplimiento, al tiempo que aseguró que el estrecho de Ormuz seguirá abierto y que Teherán no desarrollará armas nucleares.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.