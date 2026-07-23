icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 23 de julio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 23 de julio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que los daños ocasionados a buques, cargamentos u otros bienes relacionados serán pagados con dinero iraní que se encuentre bajo control de Estados Unidos, en una nueva advertencia dirigida a Teherán en medio de las crecientes tensiones entre ambos países.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.