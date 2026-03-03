Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un buque anclado frente a la costa de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de marzo de 2026. (EFE/EPA/STRINGER).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, , anunció este martes que su Gobierno ofrecerá seguros de riesgo político “a un precio razonable” y, en algunos casos, escolta militar para el comercio marítimo que transite por el estrecho de Ormuz, amenazado por Irán en respuesta a los ataques de EE.UU. e Israel.

