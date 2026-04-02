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Imagen de humo elevándose desde el puente B1 en Karaj, en Irán, que fue destruido por Estados Unidos. (Captura de video).
Imagen de humo elevándose desde el puente B1 en Karaj, en Irán, que fue destruido por Estados Unidos. (Captura de video).
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que el puente más alto de Irán había sido destruido, horas después de amenazar con bombardear el país hasta hacerlo retroceder a “la Edad de Piedra”.

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