El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que el puente más alto de Irán había sido destruido, horas después de amenazar con bombardear el país hasta hacerlo retroceder a “la Edad de Piedra”.

Trump publicó en las redes sociales imágenes de humo elevándose desde el puente B1 en Karaj, a unos 35 kilómetros al suroeste de Teherán, y advirtió que habría más destrucción a menos que Irán se siente a la mesa para poner fin a la guerra de cinco semanas.

“El puente más alto de Irán se viene abajo, para no ser usado nunca más. ¡Mucho más por venir! ¡ES HORA DE QUE IRÁN LLEGUE UN ACUERDO ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE Y NO QUEDE NADA DE LO QUE TODAVÍA PODRÍA CONVERTIRSE EN UN GRAN PAÍS!”, dijo Trump.

🇺🇸🇮🇷 | AHORA: Trump sobre Irán: "El puente más grande de Irán se derrumba, para no volver a usarse jamás. ¡Y aún hay más! ¡Es hora de que Irán llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde, y no quede nada de lo que aún podría convertirse en un gran país! Presidente Donald… pic.twitter.com/hCiPp1NcZP — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 2, 2026

La televisión estatal iraní había informado antes de dos ataques estadounidense-israelíes contra el puente.

“Hace unos minutos, el enemigo estadounidense-sionista volvió a atacar el puente B1 en Karaj”, dijo la televisión estatal, agregando que un ataque inicial había causado dos víctimas civiles.

Señaló que el ataque posterior tuvo lugar cuando los equipos de emergencia se encontraban desplegados en el lugar para ayudar a las víctimas del primer bombardeo.

El puente B1, que aún estaba en construcción, es considerado el más alto de Oriente Medio, con una columna de 136 metros.

Estaba previsto como parte de una nueva autopista que conectaría la capital con otras ciudades del norte.

Trump pronunció un discurso el miércoles en el que afirmó que la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero estaba casi terminada, incluso mientras amenazaba con bombardear Irán “de forma extremadamente dura” si no cedía ante sus exigencias.

“Durante las próximas dos o tres semanas, vamos a devolverlos a la Edad de Piedra, que es donde pertenecen”, dijo en su primer discurso televisado en horario estelar a la nación sobre la guerra.