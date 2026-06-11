Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante la ceremonia de firma de la Ley de Seguridad en Estados Unidos (Secure America Act) en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 10 de junio de 2026. (Foto de Ken Cedeno / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante la ceremonia de firma de la Ley de Seguridad en Estados Unidos (Secure America Act) en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 10 de junio de 2026. (Foto de Ken Cedeno / AFP).
/ KEN CEDENO
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que fuerzas de su país atacarán nuevamente “con gran dureza” a Irán “esta misma noche” y advirtió que pronto se harán con el control de la industria petrolera iraní de forma muy similar a como lo hicieron con Venezuela.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.