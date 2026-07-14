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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece declaraciones a la prensa durante la ceremonia de firma de una orden ejecutiva en la Casa Blanca, el 13 de julio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece declaraciones a la prensa durante la ceremonia de firma de una orden ejecutiva en la Casa Blanca, el 13 de julio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ).
Por Agencia EFE

El presidente Donald Trump, anunció este martes que renuncia a la tasa del 20% que pretendía cobrar a los barcos que crucen el estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos mantiene un duro pulso militar con Irán.

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