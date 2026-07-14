El presidente Donald Trump, anunció este martes que renuncia a la tasa del 20% que pretendía cobrar a los barcos que crucen el estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos mantiene un duro pulso militar con Irán.

La tasa será sustituida por “acuerdos de comercio e inversión que los diversos Estados del Golfo realizarán en los Estados Unidos”, aseguró Trump en su plataforma Truth Social.

“Esas inversiones serán ENORMES pero, al mismo tiempo, extraordinariamente buenas para ellos y para su futuro” añadió.

El estrecho de Ormuz, vía marítima clave por la que pasa una quinta parte de la producción petrolera mundial, “está abierto a TODO el tráfico marítimo excepto para Irán”, advirtió.

Barcos navegando cerca del estrecho de Ormuz, frente a la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos, en Khor Fakkan, el 13 de julio de 2026. (Foto de AFP). / -

Trump anunció ese peaje del 20% el lunes, tras ordenar que continúen los ataques contra las fuerzas armadas iraníes, que a su vez siguen atacando objetivos militares estadounidenses y de sus aliados en Oriente Medio.

El mandatario, que dice que se le acabó la paciencia con Teherán, anunció además que a partir de las 20H00 GMT de este martes volverá a imponer un bloqueo de los puertos iraníes.

Irán por su parte insiste que tiene potestad para controlar el estrecho, y que es su derecho cobrar peaje a los transportistas internacionales.