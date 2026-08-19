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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC, el 19 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC, el 19 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles una nueva ofensiva económica contra Irán que calificó como la operación de mayor impacto jamás emprendida contra un país, con la que busca cortar las vías de financiación y apoyo económico a la República Islámica.

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