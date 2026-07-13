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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. (EFE/EPA/FILIP SINGER).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. (EFE/EPA/FILIP SINGER).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que su país se convertirá en el “guardián” del estrecho de Ormuz y aseguró que Washington debería ser compensado por proteger la estratégica vía de comercio, interrumpida por Irán en medio de la actual escalada en el conflicto.

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