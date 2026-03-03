Escuchar
El presidente de Estados Unidos Donald Trump (izq.) y el primer ministro británico Keir Starmer. (Foto de Matthew HORWOOD y Mandel NGAN / AFP).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que la falta de apoyo del Reino Unido a la campaña militar contra Irán “es chocante” y aseguró que la actitud de Londres está “arruinando las relaciones” entre ambos socios.

