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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión bilateral con la primera ministra de Japón en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 19 de marzo de 2026. (EFE/EPA/Aaron Schwartz).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión bilateral con la primera ministra de Japón en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 19 de marzo de 2026. (EFE/EPA/Aaron Schwartz).
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes por primera vez que contempla “reducir gradualmente” las operaciones militares contra Irán, justo después de haber descartado un alto el fuego y suavizar las sanciones contra el petróleo iraní.

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