Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump informa a los medios de comunicación sobre Irán desde la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes en redes sociales que, tras mantener conversaciones con autoridades paquistaníes, ha decidido aplazar dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar hoy si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz y que ambas partes se han comprometido de momento a un alto el fuego durante este periodo de tiempo.

