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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump gesticula durante su encuentro con el secretario general de la OTAN en Ankara, el 8 de julio de 2026. (Foto de Filip SINGER / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump gesticula durante su encuentro con el secretario general de la OTAN en Ankara, el 8 de julio de 2026. (Foto de Filip SINGER / AFP).
/ FILIP SINGER
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este miércoles por terminada la tregua con Irán, después de que se reavivaran los enfrentamientos entre ambos países en el Golfo y el estrecho estratégico de Ormuz.

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