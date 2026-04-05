Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en Irán, el 1 de abril de 2026. (Foto de Alex Brandon / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en Irán, el 1 de abril de 2026. (Foto de Alex Brandon / AFP).
/ ALEX BRANDON
Por Agencia EFE

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo en la red social Truth que las fuerzas estadounidenses lograron localizar y rescatar con vida al piloto estadounidense que se encontraba desaparecido en territorio de Irán tras el derribo de un caza de guerra.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.