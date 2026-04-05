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El presidente estadounidense Donald Trump habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en Irán, el 1 de abril de 2026. (Foto de Alex Brandon / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en Irán, el 1 de abril de 2026. (Foto de Alex Brandon / AFP).
/ ALEX BRANDON
Por Agencia AFP, Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el domingo que un aviador rescatado en Irán después de que su avión de combate fuera derribado está “gravemente herido”.

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