El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el domingo que un aviador rescatado en Irán después de que su avión de combate fuera derribado está “gravemente herido”.

“Hemos rescatado, desde lo profundo de las montañas de Irán, al miembro de la tripulación/oficial de un F-15, gravemente herido y realmente valiente”, dijo Trump en su plataforma Truth Social, después de haber afirmado previamente que el aviador estaba “herido” y “sano y salvo”.

“Tendré una rueda de prensa, con los militares, en el Despacho Oval, el lunes, a la 1H00 P. (17H00 GMT)”, escribió.

Trump señaló que este tipo de incursiones de rescate rara vez se intenta por el peligro que representa para el personal y el equipo. “¡Simplemente no sucede!”, escribió el republicano, que añadió que la operación se desarrolló mientras “el ejército iraní lo buscaba (al soldado estadounidense) intensamente, con un gran contingente, y se acercaba peligrosamente”.

El rescate se produjo a plena luz del día, “algo también inusual”, destacó el mandatario, que describió el resultado como “¡Una muestra INCREÍBLE de valentía y talento por parte de todos!”.

Irán derribó el viernes un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio por la ofensiva de EE.UU. e Israel del pasado 28 de febrero.

Uno de los dos tripulantes del caza fue rescatado poco después del incidente, pero el otro seguía desaparecido, lo que desató una búsqueda frenética que se prolongó durante horas.