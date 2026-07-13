00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. (EFE/EPA/FILIP SINGER).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. (EFE/EPA/FILIP SINGER).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que restablecerá el bloqueo naval a Irán y agregó que Washington cobrará un 20 % de compensación por proteger a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, en medio de la actual escalada en el conflicto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.