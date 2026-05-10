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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con periodistas mientras se dirige a abordar el helicóptero presidencial Marine One antes de partir del jardín sur de la Casa Blanca, el 8 de mayo de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con periodistas mientras se dirige a abordar el helicóptero presidencial Marine One antes de partir del jardín sur de la Casa Blanca, el 8 de mayo de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista emitida el domingo que solo tomaría dos semanas atacar “cada uno de los objetivos” restantes en Irán, y añadiò que la república islámica ya està “militarmente derrotada”.

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