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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 19 de marzo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 19 de marzo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que no iba a desplegar tropas en Irán, semanas después de haber lanzado un ataque junto con Israel.

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