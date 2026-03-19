El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que no iba a desplegar tropas en Irán, semanas después de haber lanzado un ataque junto con Israel.
“Si lo hiciera, desde luego no se lo diría. Pero no voy a desplegar tropas”, dijo Trump a los periodistas mientras se reunía con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
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Trump también manifestó que pidió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que no vuelva a atacar yacimientos de gas en Irán, después de que Teherán golpeara instalaciones energéticas cataríes.
“Le dije ‘No hagas eso’, y no lo hará”, dijo Trump a los periodistas.
“Nos llevamos muy bien. Está coordinado, pero en ocasiones él hace algo” que Estados Unidos rechaza, dijo Trump.
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